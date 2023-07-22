ua ru
Сб, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты стягивают в направлении Запорожья технику, Мелитополь заполонили "Тигры", - мэр

Новина українською →
Мелитополь, Суббота 22 июля 2023 08:46
Оккупанты стягивают в направлении Запорожья технику, Мелитополь заполонили "Тигры", - мэр Фото: в Мелитополе зафиксировали много вражеских "Тигров" (wikimedia_org)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска стягивают на Запорожское направление технику. В оккупированном Мелитополе зафиксировали много вражеских бронированных машин "Тигр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Вражеская техника следует на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам, так и по центральным улицам", - отмечает городской голова.

По его словам, 21 июля в Мелитополе на улице Героев Украины в сторону Запорожья уехала очередная колонна КамАЗов, а Мелитополь заполонили вражеские "Тигры".

При этом Федоров предупреждает, что за рулем часто бывают нетрезвые оккупанты, провоцирующие ДТП. Так, вчера бронеавтомобиль "Тигр" Росгвардии протаранил гражданский автомобиль по улице Александра Невского.

"По информации очевидцев, после этого росгвардеец под хмельком еще и угрожал водителю "подвалом", - добавил мэр.

Оккупанты стягивают в направлении Запорожья технику, Мелитополь заполонили &quot;Тигры&quot;, - мэр

Фото: в Мелитополе российский "Тигр" протаранил авто (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Мелитополе

Напомним, Мелитополь Запорожской области находится под российской оккупацией с первых недель полномасштабной войны. Россияне превратили город в свой "центр командования".

Однако в последнее время в Мелитополе участились взрывы, а среди оккупантов фиксируют тревожные настроения. Например, 11 и 12 июля в Мелитополе и соседних селах слышали взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Запорожская область окупанція Война в Украине
NEWS
Выезд из Украины под запретом. Что ждет мужчин за незаконное пересечение границы
Выезд из Украины под запретом. Что ждет мужчин за незаконное пересечение границы
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста