В Мелитополе уже вторую ночь подряд раздаются громкие взрывы
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уже вторую ночь подряд раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Началось все с того, что в ночь с субботы на воскресенье враг начал тотальные проверки домов. Конечно пытается найти сопротивление. А после этого они начали какую-то продолжавшуюся несколько часов перестрелку", - рассказал он.
По словам мэра Мелитополя, уже в воскресенье стало известно, что военные РФ постреляли друг друга и убили, по меньшей мере, одного оккупанта из Осетии.
"Также и сегодня утром взрывы и в Мелитополе, и в Токмаке", - добавил Федоров.
Взрывы в Мелитополе Запорожской области
В населенных пунктах Запорожской области постоянно звучат взрывы. В частности, во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе (Запорожская область) прогремели взрывы в ночь на понедельник, 12 июня. Россияне усилили давление на гражданских в городе. Расположили блокпосты по улицам, устраивают обыски.
Как сообщалось, сегодня утром прогремели взрывы возле временно оккупированного Бердянска Запорожской области.
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