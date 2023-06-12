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В Мелитополе уже вторую ночь подряд раздаются громкие взрывы

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Мелитополь, Понедельник 12 июня 2023 12:08
В Мелитополе уже вторую ночь подряд раздаются громкие взрывы Фото: во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области не утихают взрывы уже вторую ночь подряд (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уже вторую ночь подряд раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Началось все с того, что в ночь с субботы на воскресенье враг начал тотальные проверки домов. Конечно пытается найти сопротивление. А после этого они начали какую-то продолжавшуюся несколько часов перестрелку", - рассказал он.

По словам мэра Мелитополя, уже в воскресенье стало известно, что военные РФ постреляли друг друга и убили, по меньшей мере, одного оккупанта из Осетии.

"Также и сегодня утром взрывы и в Мелитополе, и в Токмаке", - добавил Федоров.

Взрывы в Мелитополе Запорожской области

В населенных пунктах Запорожской области постоянно звучат взрывы. В частности, во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе (Запорожская область) прогремели взрывы в ночь на понедельник, 12 июня. Россияне усилили давление на гражданских в городе. Расположили блокпосты по улицам, устраивают обыски.

Как сообщалось, сегодня утром прогремели взрывы возле временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

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