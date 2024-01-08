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Россияне в больницах Мариуполя начали вербовать людей на войну, - советник мэра

Мариуполь, Понедельник 08 января 2024 19:19
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Россияне в больницах Мариуполя начали вербовать людей на войну, - советник мэра Архивное фото: Россияне в больницах Мариуполя начали вербовать людей на войну (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область) начали вербовать людей на войну с Украиной прямо в местных больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Милитаризация больниц в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Фото: Объявление в больнице Мариуполя (t.me/andriyshTime)

По словам Андрющенко, теперь их используют не только как госпитали, но и как пункты вербовки в российскую армию.

Объявления развешивают рядом с большинством кабинетов узких специалистов.

Россия активно ищет людей для войны против Украины

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне не сбавляют темпов мобилизации во временно оккупированных районах Запорожской области. На учет ставят молодых людей с 17 лет.

У партии российского диктатора Владимира Путина есть собственная частная военная компания "Эспаньола". Путинский режим активизировал рекрутинг в ее ряды.

Однако, по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, в России растет количество людей, недовольных войной в Украине.

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