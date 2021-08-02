ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Польща видала візу білоруській легкоатлетці Тимановській

Новость на русском →
Польща, Понеділок 02 серпня 2021 14:41
Польща видала візу білоруській легкоатлетці Тимановській Фото: Христина Тимановська, білоруська спортсменка (instagram.com/kristi_timanovskaya)
Автор: Марія Кучерявець

Білоруській легкоатлетці Христині Тимановській Польща видала гуманітарну візу. Країна обіцяє допомогти дівчині у продовженні спортивної кар’єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ Польщі Марціна Пшидача у Twitter.

"Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже безпосередньо спілкується з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар’єру. Ми завжди виступаємо за солідарність", - написав він.

Нагадаємо, білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Додамо, що чоловік спортсменки покинув Білорусь. Зараз він знаходиться у Києві.

Також Чехія запропонувала Тимановській візу, щоб вона могла не повертатися в Мінськ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша спортсменка
NEWS
Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа
Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа
DAILY
Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"