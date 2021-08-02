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В Україні почуваюсь безпечно: чоловік легкоатлетки Тимановської розповів про переїзд

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 20:09
В Україні почуваюсь безпечно: чоловік легкоатлетки Тимановської розповів про переїзд Фото: xоловік білоруської легкоатлетки Тимановської розповів чому переїхав до України (instagram.com/kristi.timanovskaya)
Автор: Сергій Пишкін

Чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тимановської переїхав до України. Наразі він не розкриває своє точне місце перебування з міркувань безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

25-річний Зданевич покинув Білорусь й наразі перебуває в України. За його словами, тут він почуває себе безпечно, оскільки має в країні знайомих.

"Рішення про виїзд ухвалив протягом пів години. Не відчував, що за мною стежать, спокійно пройшов кордон, зараз у безпеці", - додав чоловік спортсменки.

Зданевич відзначив, що наразі в Білорусі залишилась мама Тимановської, втім, що родина планує робити далі - не готовий відповісти. Також виявилося, що Польща запропонувала його дружині візу й можливість виступити за країну.

На запитання, чи підтримували вони з Тимановською протести й опозицію Білорусі, Зданевич відповів, що політикою ніколи не цікавилися й в акціях не брали участі.

В кінці чоловік додав, що вони готові з дружиною повернутися до Білорусі, якщо їм не загрожує ув’язнення.

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