Тим Кук уходит с должности гендиректора Apple после 15 лет работы

Напомним, по данным СМИ, Apple готовит масштабное обновление операционной системы iOS 27, которое интегрирует новые функции искусственного интеллекта в приложения Safari и Wallet. Анонс системы ожидается на конференции WWDC в июне 2026 года.

Кроме того, недавно стало известно, что смартфоны iPhone 17 Pro Max были включены в перечень оборудования космической миссии NASA Artemis 2. Это один из первых случаев, когда космическое агентство разрешило экипажу брать смартфоны в полет к другому небесному телу (Луне).

Астронавты будут использовать их для фиксации путешествия, хотя NASA ввело строгие ограничения на некоторые функции устройств.