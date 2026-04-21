Тім Кук йде з посади гендиректора Apple після 15 років роботи

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Apple готує масштабне оновлення операційної системи iOS 27, яке інтегрує нові функції штучного інтелекту в додатки Safari та Wallet. Анонс системи очікується на конференції WWDC у червні 2026 року.

Крім того, нещодавно стало відомо, що смартфони iPhone 17 Pro Max були включені до переліку обладнання космічної місії NASA Artemis 2. Це один із перших випадків, коли космічна агенція дозволила екіпажу брати смартфони в політ до іншого небесного тіла (Місяця).

Астронавти використовуватимуть їх для фіксації подорожі, хоча NASA запровадило суворі обмеження на деякі функції пристроїв.