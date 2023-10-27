Не только военкомат. Кто имеет право вручать повестки: полный список

Во время действия военного положения в Украине право вручать повестки имеют только определенные люди: никто, кроме них, не должен это делать.

Кого именно наделяют обязанностью вручать повестки, в комментарии РБК-Украина объяснила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

Кто имеет право вручать повестки: список

Как таковых правил вручения повесток в Украине не определено, однако процесс вручения повесток имеет некоторые особенности, которые регламентированы законодательством, говорит Татьяна Козян.

К нормативно-правовым актам, регулирующим эту процедуру, относятся:

Закон Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке";

Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

"Вручение повестки, как правило первой, для уточнения военно-учетных данных направлено на уточнение и обновление информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о личности и при необходимости обновления военно-учетных документов. Дело в том, что повестки готовят исключительно работники ТЦК и СП, поэтому вручать документ должны также они", – объясняет юрист.

При вручении повестки обязательно убедитесь, кто ее вручает. Вручение повестки лицом без соответствующих полномочий является законной причиной отказа от получения документа, отмечает собеседница.

В то же время новый порядок наделяет функцией вручения повестки призывникам, военнообязанным и резервистам о явке по вызову в ТЦК и СП еще несколько категорий лиц.

Следовательно, вручать повестки военнообязанным могут только:

представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов.

"При этом уполномоченные лица не могут проникать в жилище лица без его согласия с целью вручения повестки", – отмечает она.

Обратите внимание. Указанные категории лиц не вправе самостоятельно выписывать повестки, они могут только вручить документ после соответствующего распоряжения о необходимости конкретных военнообязанных явиться по вызову в военкомат от ТЦК и СП.