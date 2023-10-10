Сопровождение родственников. Когда мужчин призывного возраста выпускают за границу: объяснение

Во время действия военного положения сразу несколько категорий мужчин могут выезжать за границу полностью законно. Одно из оснований для выезда – сопровождение родственников, у которых инвалидность.

Какие условия выезда за границу мужчины вместе с нуждающимися в сопровождении родственниками, в комментарии для РБК-Украина объясняет управляющий партнер адвокатской компании "DixiLex", адвокат Вадим Заворотный .

Кто из мужчин призывного возраста может сопровождать родственника за границу

Право выезда за границу во время действия военного положения имеют:

мужья, жены которых имеют инвалидность;

те, у кого один из родителей или родителей жены (супруга) имеет инвалидность I или II группы;

мужчины, которые постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I или II группы.

При этом в правилах выезда речь не идет о том, какую группу инвалидности должны иметь супруги.

"Это означает, что выезд за границу с целью сопровождения возможен при наличии у жены (супруга) в том числе ІІІ группы инвалидности", – объясняет адвокат.

Какие документы нужно собрать перед выездом

Выезд из Украины мужчинами призывного возраста в период военного положения для сопровождения родственников возможен, если при пересечении границы они будут иметь с собой оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих основания для выезда.

К примеру, если вы сопровождаете супругу, нужно предоставить свидетельство о браке и документы в подтверждение статуса ее инвалидности.

Фото: При выезде за границу нужно иметь оригиналы или нотариально утвержденные копии документов, подтверждающих такое право (facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Если вы сопровождаете своих родителей или родителей второго супруга, если они имеют инвалидность I или II группы, кроме самих документов на подтверждение инвалидности и родственных связей, дополнительно к этому нужны документы, подтверждающие общее место жительства с такими людьми. Зарегистрированное или задекларированное место жительства должно совпадать. Или можно предоставить акт установления факта осуществления ухода", – отмечает собеседник.

Такой документ составляется не позднее 5 дней с момента обращения районным, районным в Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета.

По ссылке можно проверить, какой порядок выдачи такого акта.

Кроме того, основание для выезда мужчины призывного возраста за границу можно подтвердить документами о получении компенсации (надбавки) по уходу (в соответствии с Законом Украины "О социальных услугах").

"Правила также предусматривают, чтобы те люди, которых сопровождает за границу мужчина призывного возраста, находились за границей на консульском учете. При этом те, кто осуществляет их сопровождение, обязаны вернуться в Украину не позднее срока возврата человека или тех людей, кого они сопровождали", – отмечает Вадим Заворотный.