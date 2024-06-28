Какое наказание может быть, если при проверке ТЦК у вас нет документов: ответ юриста
В период проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или представителя ГПСУ.
В комментарии РБК-Украина юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула рассказала, какие документы обязательно носить и какое наказание может быть в случае их отсутствия.
Какие документы нужно носить с собой
Эксперт говорит, что раньше для людей разной военной специализации были разные документы, которые было обязательно носить с собой.
- Для призывников - это удостоверение о приписке к призывному участку.
- Для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
- Для резервистов - военный билет.
Однако с 18 мая 2024 установили новую форму военно-учетного документа, которая является общей для всех категорий граждан.
"С этого момента военно-учетные документы старого образца, такие как военный билет, приписное удостоверение или временное удостоверение военнообязанного, не подлежат получению. Вместо этого граждане получают военно-учетный документ нового образца в письменной или электронной форме", - отмечает Александра.
Для установления лица уполномоченные обязаны также проверить документ, удостоверяющий личность.
Обратите внимание: выдержка об обновлении данных, выдаваемая ЦПАУ, или данные, отображенные в приложении "Резерв+", не являются военно-учетными документами. Они только подтверждают факт обновления данных.
В то же время в приложении "Резерв+" появился QR-код. Уполномоченные органы могут отсканировать его и проверить действие электронного военно-учетного документа.
Важно: если у вас есть военно-учетный документ старого образца, но данные в нем менять не нужно, новый военно-учетный документ получать также не обязательно.
Для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет обязательно носить с собой военно-учетный документ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
В каких случаях нужно заменить военный билет
Существует исчерпывающий перечень оснований, согласно которым военно-учетный документ подлежит замене:
- взятие гражданина на военный учет в качестве призывника, военнообязанного или резервиста
- если призывник, состоявший на военном учете до вступления в силу обновленного закона о мобилизации, не получал удостоверение призывника, а военнообязанный и резервист - военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава, военный билет офицера запаса или временного удостоверения военнообязанного
- изменения категории по воинской обязанности
- отсутствие места для внесения изменений
- несоответствия сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов
- потеря
- выражение желания изменить военно-учетный документ
Какое наказание можно получить за отсутствие
Если у человека нет при себе военно-учетного документа или он отказывается предъявлять его, ему могут вручить повестку для уточнения данных.
За нарушение закона про оборону, мобилизационную подготовку и мобилизацию может наступить и ответственность.
Нарушение влечет наложение штрафа в следующих размерах:
- от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100-8 500 гривен)
- от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, если лицо совершило нарушение повторно (8 500-11 900 гривен)
- от 1 000 тысяч до 1 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в особый период совершения нарушения (17 000-25 500 гривен)
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