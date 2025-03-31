Только Трамп может быть посредником между Украиной и Россией, - президент Финляндии

Президент США Дональд Трамп якобы единственный человек, который может быть посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Беседы, которые я вел с президентом Трампом во Флориде, сводятся в основном к двум очень простым сообщениям. Первое: он, вероятно, единственный человек в мире, который может стать посредником в установлении мира между Украиной и Россией. Почему? Потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) уважает, а во многом и боится Дональда Трампа", - отметил Стубб.
Второе сообщение, по его словам, касается прекращения огня. Стубб напомнил, что он предложил установить "дедлайн" для России до 20 апреля.
"Если президент Путин, который единственный не соглашается на прекращение огня, потому что этого хотят американцы, этого хотят европейцы, этого хотят украинцы, если он не подчинится прекращению огня, тогда мы должны пойти на колоссальный набор санкций от Соединенных Штатов и Европы", - добавил президент.
Напомним, США сейчас контактируют как с Украиной, так и с Россией, чтобы помочь завершить войну между двумя странами. Трамп хочет усадить две страны за стол переговоров.
Но пока что Вашингтон оказывал давление только на Украину. В частности, американские власти приостанавливали военную помощь украинским защитникам, а также обмен разведданными.
В случае с Россией конкретных мер давления администрация Трампа пока не предпринимала. Все ограничивается угрозами президента США ввести новые санкции против РФ.
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