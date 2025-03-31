Только Трамп может быть посредником между Украиной и Россией, - президент Финляндии

"Беседы, которые я вел с президентом Трампом во Флориде, сводятся в основном к двум очень простым сообщениям. Первое: он, вероятно, единственный человек в мире, который может стать посредником в установлении мира между Украиной и Россией. Почему? Потому что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) уважает, а во многом и боится Дональда Трампа", - отметил Стубб.

Второе сообщение, по его словам, касается прекращения огня. Стубб напомнил, что он предложил установить "дедлайн" для России до 20 апреля.

"Если президент Путин, который единственный не соглашается на прекращение огня, потому что этого хотят американцы, этого хотят европейцы, этого хотят украинцы, если он не подчинится прекращению огня, тогда мы должны пойти на колоссальный набор санкций от Соединенных Штатов и Европы", - добавил президент.