Тільки Трамп може бути посередником між Україною і Росією, - президент Фінляндії

"Бесіди, які я вів із президентом Трампом у Флориді, зводяться в основному до двох дуже простих повідомлень. Перше: він, ймовірно, єдина людина у світі, яка може стати посередником у встановленні миру між Україною і Росією. Чому? Тому що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) поважає, а багато в чому і боїться Дональда Трампа", - зазначив Стубб.

Друге повідомлення, за його словами, стосується припинення вогню. Стубб нагадав, що він запропонував встановити "дедлайн" для Росії до 20 квітня.

"Якщо президент Путін, який єдиний не погоджується на припинення вогню, тому що цього хочуть американці, цього хочуть європейці, цього хочуть українці, якщо він не підкориться припиненню вогню, тоді ми маємо піти на колосальний набір санкцій від Сполучених Штатів і Європи", - додав президент.