Не только тарифы. Вашингтон обсуждает вторичные санкции для России, - NYT

США рассматривают возможность вторичных санкций для России. Их могут применить против тех стран, которые продолжат торговлю с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Неназванные представители Белого дома на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% вторичные тарифы против РФ рассказали, что на повестке дня также стоят вторичные санкции.
По словам чиновников, вторичные санкции будут направлены против стран, которые ведут финансовые операции с Россией.
Издание обратило внимание, что заявление Трампа прозвучало на фоне давления со стороны конгрессменов, требующих ввести жесткие экономические санкции. В то же время европейские лидеры объединились, чтобы ввести более суровые санкции против России.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если за 50 дней Россия не согласится заключить мирную сделку с Украиной, для нее введут 100% вторичные тарифы.
Фактически это означает, что США введут 100% пошлины против тех стран, которые не захотят отказываться от торговли с Россией.
Эксперты в комментарии РБК-Украина подчеркнули, что для союзников России это означает начало значительных скидок на российские товары.
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