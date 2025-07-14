Не только тарифы. Вашингтон обсуждает вторичные санкции для России, - NYT

Ультиматум Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если за 50 дней Россия не согласится заключить мирную сделку с Украиной, для нее введут 100% вторичные тарифы.

Фактически это означает, что США введут 100% пошлины против тех стран, которые не захотят отказываться от торговли с Россией.

Эксперты в комментарии РБК-Украина подчеркнули, что для союзников России это означает начало значительных скидок на российские товары.

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