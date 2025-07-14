Не тільки тарифи. Вашингтон обговорює вторинні санкції для Росії, - NYT

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що якщо за 50 днів Росія не погодиться укласти мирну угоду з Україною, для неї введуть 100% вторинні тарифи.

Фактично це означає, що США введуть 100% мита проти тих країн, які не захочуть відмовлятися від торгівлі з Росією.

Експерти в коментарі РБК-Україна підкреслили, що для союзників Росії це означає початок значних знижок на російські товари.

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