Почему россияне вбросили фейк о захвате Торецка: мнение эксперта

"Россияне всегда много чего могут заявлять. И даже очень часто, когда есть информация гражданская, или DeepState, дело в том, что оккупация города рассматривается в пределах административных территорий. Тогда как военные рассматривают населенный пункт и его оборону как линию или комплекс оборонительных сооружений, объектов, сетей и опорных пунктов", - пояснил Тимочко.

По его словам, если военные говорят, что бои за город продолжаются, или что противник не контролирует населенный пункт, это означает, что военные не полностью потеряли системы обороны или противодействия противнику.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что в этом случае и военные и даже гражданские тоже отрицают, что противник занял город и боевые действия продолжаются в пределах улиц.

"Понимаем, что опровержение россиян со всех компетентных сторон. Конечно, россияне будут об этом рассказывать. Скорее всего кто-то доложил уже наверх. У них там тоже своя конкуренция между командирами, а во-вторых, мы понимаем, что даже наступление на такой город проводят несколько бригад. И возможно один из командиров поспешил доложить, чтобы опередить своих конкурентов, чтобы первым взять лавры и ордена", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что эта история не нова, ведь раньше похожее случалось с Марьинкой.

"Мы помним, как в свое время Шойгу докладывал об оккупации Марьинки, а потом еще до месяца боевые действия продолжались в населенном пункте. Здесь та же ситуация. Я думаю, здесь еще связано с определенной информационной кампанией с расчетом создать дискуссия в украинском обществе", - подытожил Тимочко.