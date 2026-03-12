RU

"Только разрушения": NYT узнала о радикальном плане Гегсета в Иране

14:38 12.03.2026 Чт
2 мин
Месть за детей и Ирак? Что стоит за агрессивной риторикой Хэгсета
aimg Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп объясняет войну в Иране ядерной угрозой. Но министр обороны Гегсет говорит не о безопасности, а о мести, и понимать такую риторику очень важно.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times, об этом рассказал журналист Грег Джаффе.

Читайте также: Разведка США не видит признаков скорого краха режима в Иране, - Reuters

Как на мировоззрение Гегсета повлиял его опыт в Ираке

Еще в 2005 году молодой Гегсет добровольно пошел служить в Ирак после того, как прочитал о теракте, где погибли 18 детей. Тогда он говорил о борьбе со злом и моральном долге.

После возвращения он активно поддерживал стратегию генерала Петреуса - защита мирного населения, восстановление городов, взаимодействие с местными лидерами. Но впоследствии что-то изменилось.

"Сыпать смерть и разрушения круглосуточно"

По данным журналиста, сегодня Гегсет описывает миссию в Иране совсем иначе. "Их война против американцев стала нашим возмездием", - заявил он. Цель операции он формулирует как необходимость "круглосуточно сыпать смерть и разрушения с неба".

Название для операции также подписывал лично Гегсет - "Эпическая ярость". Ранее Пентагон выбирал названия вроде "Непоколебимая свобода". Это не просто название - по данным NYT, оно намеренно отражает риторику возмездия.

Почему он так думает

По данным NYT, Гегсет убежден: именно "высокие идеалы" довели США до поражений в Ираке и Афганистане. По его мнению, сила армии - не в моральной цели, а в способности уничтожать врага. Все остальное он считает отвлечением и слабостью.

"Это не 2003 год. Это не бесконечное создание государства", - сказал он в Пентагоне.

Критики такого подхода предупреждают: без моральной цели солдаты могут остаться наедине с психологическим бременем после войны.

Взгляды Гегсета отражают взгляды Трампа

По данным NYT, позиция министра обороны совпадает со взглядами президента Трампа, который последовательно отвергает идею об особой роли США в распространении демократии в мире.

В то же время Дональд Трамп часто говорит о демократии преимущественно во внутриполитическом контексте США.

В своих выступлениях президент США резко реагировал на обвинения политических оппонентов в том, что его политика якобы представляет угрозу демократии.

Еще во время предвыборных дебатов он заявлял, что именно его оппоненты являются угрозой демократическим институтам, отвергая подобные обвинения в свой адрес.

Также Трамп называл свою политику "победой для демократии и свободы", одновременно подчеркивая, что США должны сосредоточиться на прекращении войн, а не на новых военных кампаниях.

