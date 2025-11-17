Не только "репарационный кредит". В ЕС назвали три сценария финансовой помощи Украине

Согласно документу, Украине на ближайшие два года противостояния российской агрессии нужно 135,7 млрд евро. Странам ЕС придется самим искать деньги, если не удастся согласовать "репарационный кредит" за счет замороженных активов РФ.

Председатель Еврокомиссии отметила, что эти средства необходимо найти до апреля 2026 года.

Фон дер Ляйен назвала в письме три основных варианта. Среди них поддержка, финансируемая странами ЕС с помощью грантов, и ограниченный регрессивный кредит, финансируемый за счет заимствований на финансовых рынках. Третьим вариантом является ограниченный регрессивный кредит, привязанный к остаткам денежных средств иммобилизованных активов.

"Учитывая срочность ситуации, разную сложность вариантов и необходимость начать выплаты до второго квартала 2026 года, любой выбранный вариант может быть разработан как переходный и ограниченный во времени", - говорится в документе.

Председатель Еврокомиссии отметила, что указанные варианты можно комбинировать или применять последовательно. Они могли бы "служить промежуточными решениями" до принятия нового долгосрочного бюджета в 2028 году, который будет гарантией для кредитов, финансируемых ЕС.

Предоставление Украине кредита за счет замороженных российских активов не поддерживают Бельгия, Венгрия и Словакия.