Не только "репарационный кредит". В ЕС назвали три сценария финансовой помощи Украине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила европейским странам три различных варианта предоставления Украине финансовой помощи в размере 135,7 млрд евро. Соответствующее письмо с описанием этих планов было направлено лидерам ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Согласно документу, Украине на ближайшие два года противостояния российской агрессии нужно 135,7 млрд евро. Странам ЕС придется самим искать деньги, если не удастся согласовать "репарационный кредит" за счет замороженных активов РФ.
Председатель Еврокомиссии отметила, что эти средства необходимо найти до апреля 2026 года.
Фон дер Ляйен назвала в письме три основных варианта. Среди них поддержка, финансируемая странами ЕС с помощью грантов, и ограниченный регрессивный кредит, финансируемый за счет заимствований на финансовых рынках. Третьим вариантом является ограниченный регрессивный кредит, привязанный к остаткам денежных средств иммобилизованных активов.
"Учитывая срочность ситуации, разную сложность вариантов и необходимость начать выплаты до второго квартала 2026 года, любой выбранный вариант может быть разработан как переходный и ограниченный во времени", - говорится в документе.
Председатель Еврокомиссии отметила, что указанные варианты можно комбинировать или применять последовательно. Они могли бы "служить промежуточными решениями" до принятия нового долгосрочного бюджета в 2028 году, который будет гарантией для кредитов, финансируемых ЕС.
Предоставление Украине кредита за счет замороженных российских активов не поддерживают Бельгия, Венгрия и Словакия.
"Репарационный кредит" для Украины
Напомним, международные партнеры Украины ищут пути для покрытия дефицита госбюджета страны. Один из вариантов, который сейчас активно обсуждается, - создание так называемого "репарационного кредита", что позволит направить замороженные российские активы на поддержку Украины.
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Европу использовать активы России и преодолеть разногласия, которые возникли.
Отметим, несмотря на задержку с принятием соответствующих решений, критических рисков для государственных финансов пока нет, ведь потребности бюджета на текущий год уже обеспечены.
