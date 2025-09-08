ua en ru
Не только в рамках ЕС. Латвия готовит собственные санкции против России

Рига, Понедельник 08 сентября 2025 17:34
Не только в рамках ЕС. Латвия готовит собственные санкции против России Фото: Байба Браже, глава МИД Латвии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Латвия планирует ввести дополнительные санкции против России. Такие ограничения введут в дополнение к тем, которые уже действуют на уровне Евросоюза.

Об этом сказано в заявлении МИД Латвии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Министерство иностранных дел Латвии подготовило проект постановления Кабинета министров о введении национального санкционного режима против субъектов, связанных с российской агрессией против Украины.

В ведомстве подчеркнули, что новые правила необходимы для создания механизма реагирования на угрозы национальной безопасности, возникающие в нынешних геополитических условиях.

Документ уже направлен на рассмотрение правительства и в ближайшее время будет обсужден в Кабмине.

В МИД пояснили, что такие полномочия предусмотрены законом о международных и национальных санкциях. Согласно ему, национальные санкции вводятся постановлением Кабмина с указанием конкретного списка субъектов, на которых распространяются ограничения. Решение вступает в силу сразу после подписания, а МИД обязан уведомить о нем Службу финансовой разведки и другие надзорные органы.

При этом содержание проекта и потенциальные фигуранты санкционного списка не раскрываются.

Санкции Эстонии

Стоит заметить, что Эстония уже вводила собственные санкции против России. Они касались тех лиц, которых Евросоюз исключил из санкционного списка по требованию Венгрии.

К слову, ранее Bloomberg писало, что Евросоюз уже готовит новый пакет санкций против России. По информации издания, целью санкций могут стать энергетика, криптобиржи и системы платежей РФ.

