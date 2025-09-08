ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не тільки в рамках ЄС. Латвія готує власні санкції проти Росії

Рига, Понеділок 08 вересня 2025 17:34
UA EN RU
Не тільки в рамках ЄС. Латвія готує власні санкції проти Росії Фото: Байба Браже, голова МЗС Латвії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Латвія планує запровадити додаткові санкції проти Росії. Такі обмеження запровадять на додаток до тих, які вже діють на рівні Євросоюзу.

Про це йдеться в заяві МЗС Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Міністерство закордонних справ Латвії підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів щодо запровадження національного санкційного режиму проти суб'єктів, пов'язаних із російською агресією проти України.

У відомстві наголосили, що нові правила необхідні для створення механізму реагування на загрози національній безпеці, що виникають у нинішніх геополітичних умовах.

Документ уже направлено на розгляд уряду і найближчим часом буде обговорено в Кабміні.

У МЗС пояснили, що такі повноваження передбачені законом про міжнародні та національні санкції. Згідно з ним, національні санкції вводяться постановою Кабміну із зазначенням конкретного списку суб'єктів, на яких поширюються обмеження. Рішення набуває чинності відразу після підписання, а МЗС зобов'язане повідомити про нього Службу фінансової розвідки та інші наглядові органи.

Водночас змісту проєкту і потенційних фігурантів санкційного списку не розкривають.

Санкції Естонії

Варто зауважити, що Естонія вже запроваджувала власні санкції проти Росії. Вони стосувалися тих осіб, яких Євросоюз виключив із санкційного списку на вимогу Угорщини.

До слова, раніше Bloomberg писало, що Євросоюз уже готує новий пакет санкцій проти Росії. За інформацією видання, метою санкцій можуть стати енергетика, криптобіржі та системи платежів РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Латвія Війна в Україні
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії