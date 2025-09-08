Не тільки в рамках ЄС. Латвія готує власні санкції проти Росії

Латвія планує запровадити додаткові санкції проти Росії. Такі обмеження запровадять на додаток до тих, які вже діють на рівні Євросоюзу.

Про це йдеться в заяві МЗС Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Міністерство закордонних справ Латвії підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів щодо запровадження національного санкційного режиму проти суб'єктів, пов'язаних із російською агресією проти України.

У відомстві наголосили, що нові правила необхідні для створення механізму реагування на загрози національній безпеці, що виникають у нинішніх геополітичних умовах.

Документ уже направлено на розгляд уряду і найближчим часом буде обговорено в Кабміні.

У МЗС пояснили, що такі повноваження передбачені законом про міжнародні та національні санкції. Згідно з ним, національні санкції вводяться постановою Кабміну із зазначенням конкретного списку суб'єктів, на яких поширюються обмеження. Рішення набуває чинності відразу після підписання, а МЗС зобов'язане повідомити про нього Службу фінансової розвідки та інші наглядові органи.

Водночас змісту проєкту і потенційних фігурантів санкційного списку не розкривають.