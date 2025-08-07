RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Не только с Путиным. Трамп может провести отдельную встречу с Зеленским, - WP

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может провести отдельные встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским перед возможным трехсторонним саммитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что возможность отдельных встреч обсуждалась во время вчерашнего разговора Трампа с европейскими лидерами. 

WP пишет, что решение помощника главы Кремля Юрия Ушакова преуменьшить значение трехсторонней встречи подчеркнуло продолжающуюся напряженность. При этом сейчас обе стороны стремятся встретиться с Трампом первыми, учитывая преимущества, которые это может дать.

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

После этого американский лидер планирует провести трехсторонний саммит при участии Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

При этом о планах об отдельной встрече с Зеленским информации пока не было.

Сам глава Кремля сегодня, 7 августа, рассказал, что он "не имеет ничего против" встречи с Зеленским. Но для этого он хочет, чтобы были созданы условия, до которых "еще далеко".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине