Не только с Путиным. Трамп может провести отдельную встречу с Зеленским, - WP

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

После этого американский лидер планирует провести трехсторонний саммит при участии Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

При этом о планах об отдельной встрече с Зеленским информации пока не было.

Сам глава Кремля сегодня, 7 августа, рассказал, что он "не имеет ничего против" встречи с Зеленским. Но для этого он хочет, чтобы были созданы условия, до которых "еще далеко".