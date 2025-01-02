Не только Покровск. Эксперт спрогнозировал цели наступательной кампании РФ на весну-лето

Он обратил внимание, что последнее время россияне усилили давление на украинских защитников на Лиманском направлении. Это может свидетельствовать о том, что там враг пытается сформировать плацдарм для дальнейшего наступления.

"Думаю, в рамках наступательной кампании весны и лета 2025 с целью давления на агломерацию Славянска и Краматорска", - уточнил Селезнев.

Поэтому, по его словам, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов недавно заявил о подготовке Изюма и Балаклеи к круговой обороне - в такой ситуации в зоне риска окажутся именно эти населенные пункты.

Селезнев считает, что для эффективных действий во время наступательной операции россияне будут формировать по меньшей мере три плацдарма.

"Первый - это с северо-востока Лиманское направление через Изюм. Второе направление - от Часового Яра и Торецка, и третье направление - с района Константиновки", - добавил он.

Поэтому, как отметил эксперт, Украина должна учитывать это, оценивая оперативные возможности врага в контексте будущей наступательной операции.