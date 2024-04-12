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Не только Patriot. Кулеба рассказал, какая еще система ПВО в приоритете Украины

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Усиление противовоздушной обороны является одним из приоритетов для Украины в этом году. Украина хочет получить не только ЗРК Patriot, но и системы Samp-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дела Украины Дмитрия Кулебу на форуме дипломатии военного времени.

"Первый (приоритет на 2024 год, - ред.) - ПВО. И не просто ПВО - а Patriot и Samp-T, которые способны сбивать баллистику. Надо действовать очень сфокусированно, не надо размывать", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что Украине не подходит ответ, что "вы работаете над усилением ПВО".

"Нас интересует, сколько батарей Patriot и когда, сколько батарей Samp-T и когда", - заявил глава МИД Украины.

 

Что известно о Samp-T

Напомним, Франция и Италия совместно предоставили Украине противоракетную систему Samp-T. Это произошло в 2023 году. Информации о работе зенитно-ракетного комплекса Samp-T практически нет. Как рассказал эксперт в комментарии РБК-Украина, причиной этого является подход Италии и Франции, передавших его ВСУ.

Известно, что системы Samp-T могут сбивать цели на расстоянии до 150 км и на высоте до 25 км. Также ЗРК может уничтожать баллистические ракеты.

 

 

Patriot для Украины

Напомним, Украина получила от партнеров американский ЗРК Patriot. В частности, благодаря этой системе удается сбивать аэробалистические ракеты "Кинжал" и другие баллистические ракеты, которые россияне запускают по нашей стране.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть Украину, нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина нашла 100 свободных Patriot в мире, но сначала хочет получить семь для защиты от российских ракет.

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