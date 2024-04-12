Не только Patriot. Кулеба рассказал, какая еще система ПВО в приоритете Украины

"Первый (приоритет на 2024 год, - ред.) - ПВО. И не просто ПВО - а Patriot и Samp-T, которые способны сбивать баллистику. Надо действовать очень сфокусированно, не надо размывать", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что Украине не подходит ответ, что "вы работаете над усилением ПВО".

"Нас интересует, сколько батарей Patriot и когда, сколько батарей Samp-T и когда", - заявил глава МИД Украины.

Что известно о Samp-T

Напомним, Франция и Италия совместно предоставили Украине противоракетную систему Samp-T. Это произошло в 2023 году. Информации о работе зенитно-ракетного комплекса Samp-T практически нет. Как рассказал эксперт в комментарии РБК-Украина, причиной этого является подход Италии и Франции, передавших его ВСУ.

Известно, что системы Samp-T могут сбивать цели на расстоянии до 150 км и на высоте до 25 км. Также ЗРК может уничтожать баллистические ракеты.