Эксперт рассказал, почему о результатах работы ЗРК SAMP-T в Украине практически нет данных

Информации о работе зенитно-ракетного комплекса SAMP-T в Украине практически нет. Причиной этого является подход Италии и Франции, которые передали его ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко .

С чем может бороться комплекс SAMP-T

На стыке среднего и большого радиуса действия украинское небо прикрывают комплексы Patriot и SAMP-T. Их главная особенность в том, что они позволяют сбивать баллистические ракеты, и теперь Украина не так беззащитна перед "Искандерами" и "Кинжалами", как годом ранее. Более того, демонстрирует успех в их уничтожении.

Комментируя результаты против баллистики, Игнат говорил, что, к сожалению, нынешних средств недостаточно, чтобы обезопасить всю Украину. Известно, что на боевом дежурстве находится одна система SAMP-T и два дивизиона Patriot. Еще один "патриот" должны поставить немецкие партнеры.

Почему о результатах работы SAMP-T мало информации

Данных о результатах работы ЗРК SAMP-T в Украине практически нет. Игорь Романенко объясняет это подходом Франции и Италии, которые передали его Украине.

"Они просто не хотят, чтобы распространялась информация такого рода. В случае с американцами - наоборот. Поставки в количестве нескольких единиц свидетельствуют о том, что они прежде всего рекламируют вооружение, а не бросают, к сожалению, все силы на существенную помощь. Потому что существенно - это массовые поставки, но по крайне необходимым видам вооружения этого не происходит", - считает бывший заместитель начальника Генштаба.

SAMP-T

Комплекс является противоракетной системой, назначение которой - защита поля боя и важных объектов от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также тактических баллистических ракет.

Он был разработан европейским консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP-T может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 километров на высоте до 25 километров. Он способен бороться с баллистическими ракетами на расстоянии до 25 километров.

Вес боевой части - 20 кг, стартовая масса - 450 кг. SAMP/T стоит на вооружении Италии, Франции и Сингапура.

Подробнее о том, какие системы прикрывают украинское небо и почему нереально добиться стопроцентной защиты, – в материале РБК-Украина.