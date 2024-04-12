Не тільки Patriot. Кулеба розповів, яка ще система ППО в пріоритеті України

Посилення протиповітряної оборони є одним з пріоритетів для України цього року. Україна хоче отримати не лише ЗРК Patriot, а й системи Samp-T.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу на форумі дипломатії воєнного часу.
"Перший (пріоритет на 2024 рік, - ред.) - ППО. І не просто ППО - а Patriot і Samp-T, які здатні збивати балістику. Треба діяти дуже сфокусовано, не треба розмивати", - сказав міністр.
Кулеба наголосив, що Україні не підходить відповідь, що "ви працюєте над посиленням ППО".
"Нас цікавить, скільки батарей Patriot і коли, скільки батарей Samp-T і коли", - заявив глава МЗС України.
Нагадаємо, Франція та Італія спільно надали Україні протиракетну систему Samp-T. Це сталося у 2023 році. Інформації про роботу зенітно-ракетного комплексу Samp-T в Україні практично немає. Як розповів експерт у коментарі РБК-Україна, причиною цього є підхід Італії та Франції, які передали його ЗСУ.
Відомо, що системи Samp-T можуть збивати цілі на відстані до 150 кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Також ЗРК може знищувати балістичні ракети.
Нагадаємо, Україна отримала від партнерів американський ЗРК Patriot. Зокрема, завдяки цій системі вдається збивати аеробалістичні ракети "Кинджал" та інші балістичні ракети, які росіяни запускають по нашій країні.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що для того, аби повність закрити Україну, потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.
При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна знайшла 100 вільних Patriot у світі, але спочатку хоче отримати сім для захисту від російських ракет.
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