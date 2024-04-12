Не тільки Patriot. Кулеба розповів, яка ще система ППО в пріоритеті України

"Перший (пріоритет на 2024 рік, - ред.) - ППО. І не просто ППО - а Patriot і Samp-T, які здатні збивати балістику. Треба діяти дуже сфокусовано, не треба розмивати", - сказав міністр.

Кулеба наголосив, що Україні не підходить відповідь, що "ви працюєте над посиленням ППО".

"Нас цікавить, скільки батарей Patriot і коли, скільки батарей Samp-T і коли", - заявив глава МЗС України.

Що відомо про Samp-T

Нагадаємо, Франція та Італія спільно надали Україні протиракетну систему Samp-T. Це сталося у 2023 році. Інформації про роботу зенітно-ракетного комплексу Samp-T в Україні практично немає. Як розповів експерт у коментарі РБК-Україна, причиною цього є підхід Італії та Франції, які передали його ЗСУ.

Відомо, що системи Samp-T можуть збивати цілі на відстані до 150 кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Також ЗРК може знищувати балістичні ракети.