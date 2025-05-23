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Не только оккупантов. Зеленский рассказал, кого еще добавляют в обменный фонд

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина пополняет обменный фонд не только российскими солдатами, которых берут в плен. Туда также попадают коллаборанты и диверсанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что в результате сегодняшнего обмена пленными с Россией удалось вернуть домой 390 украинцев. 

Он поблагодарил всех военных на фронте, которые обеспечивают пополнение обменного фонда. 

"Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборантов. Важно, что Украина возвращает своих. Спасибо всем в мире, кто нам помогает", - отметил он. 

К слову, ранее украинский проект "Хочу к своим" сообщал, что Украина предлагала России обменивать коллаборантов, но Москва отказывалась

Обмен пленными

Напомним, Украина и Россия сегодня, 23 мая, начали проводить обмен пленными в формате "1000 на 1000". Он проходит в три этапа в течение трех дней.

Следующие этапы масштабного обмена пленными должны состояться в субботу, 24 мая, и в воскресенье, 25 мая.

Сегодня в Украину вернули 270 воинов и 120 гражданских, которых удерживала Россия.

Детальнее о том, кого именно удалось вернуть домой, - в материале РБК-Украина.

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