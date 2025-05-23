Не только оккупантов. Зеленский рассказал, кого еще добавляют в обменный фонд

Глава государства напомнил, что в результате сегодняшнего обмена пленными с Россией удалось вернуть домой 390 украинцев.



Он поблагодарил всех военных на фронте, которые обеспечивают пополнение обменного фонда.

"Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборантов. Важно, что Украина возвращает своих. Спасибо всем в мире, кто нам помогает", - отметил он.

К слову, ранее украинский проект "Хочу к своим" сообщал, что Украина предлагала России обменивать коллаборантов, но Москва отказывалась.