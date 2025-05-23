Не тільки окупантів. Зеленський розповів, кого ще додають до обмінного фонду

Обмін полоненими

Нагадаємо, Україна і Росія сьогодні, 23 травня, почали проводити обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він проходить у три етапи протягом трьох днів.

Наступні етапи масштабного обміну полоненими мають відбутися в суботу, 24 травня, і в неділю, 25 травня.

Сьогодні в Україну повернули 270 воїнів і 120 цивільних, яких утримувала Росія.

Детальніше про те, кого саме вдалося повернути додому, - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram