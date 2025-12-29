ua en ru
Не только молится за мир: Папа Римский отправил гуманитарную помощь украинцам

Понедельник 29 декабря 2025 04:21
Не только молится за мир: Папа Римский отправил гуманитарную помощь украинцам Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Украину прибудут три грузовика с гуманитарной помощью, которую прислал Папа Римский Лев XIV. Речь идет о 100 тысячах порций супа быстрого приготовления для гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

В материале, посвященном рождественским гуманитарным инициативам Святого Престола, указано: помощь предназначена для регионов, наиболее пострадавших от боевых действий и перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением.

В Ватикане отмечают, что эта инициатива является частью более широкой поддержки людей, страдающих от войны и вынужденного перемещения.

Известно, что перед Рождеством в Ватикан прибыли три грузовика с супами быстрого приготовления разных вкусов. Продукцию предоставила корейская компания, которая не впервые поддерживает гуманитарные проекты Святого Престола.

Понтифик решил передать эту помощь Украине, в частности общинам в зонах активных боевых действий, где люди остались без базовых условий для жизни.

"Папа не только молится за мир, но и стремится быть рядом с семьями, которые страдают", - отмечает Vatican News.

Папа Римский Лев XIV и Украина

Напомним, что Папа Римский Лев XIV во время традиционного рождественского послания 25 декабря попросил мира для жертв всех войн и выразил надежду, что Украина и Россия "найдут мужество для прямого диалога".

Как известно, Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину, но есть трудности, связанные с вопросами безопасности. Однако Ватикан уже разработал организационный план, который позволит ему осуществить этот визит.

РБК-Украина сообщало, что в начале декабря президент Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Риме. Также была предусмотрена встреча с Папой Римским Львом XIV, которая длилась 30 минут в закрытом формате. Святейший Отец принял украинского лидера в резиденции в Кастель-Гандольфо.

