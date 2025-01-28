Google Maps переименует Мексиканский залив на Американский, но только в США

Мексиканский залив будет переименован на Американский на картах Google Maps. Но это касается только американцев.

Об этом сказано в заявлении Google, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

В компании рассказали, что получили несколько вопросов о присвоении новых названий в Google Maps. Это может произойти, когда они обновляются в официальных правительственных источниках.

"Когда это произойдет, мы быстро обновим Google Maps в США, чтобы показать гору Мак-Кинли и Американский залив", - уточнили в Google.

Также в компании подчеркнули, что название места может отображаться по-разному в зависимости от того, где находятся пользователи Google Maps. Если название места отличается в разных странах, пользователи будут видеть официальное название, используемое в стране, где они заходят в Google Maps.

CBS News обращает внимание, что хотя правительство США будет официально называть Мексиканский залив Американским - например, в правительственных документах и на официальных картах США, - другие страны не обязаны признавать такое название.