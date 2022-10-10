СБУ объявила в розыск Медведева
Фото: Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации (Facebook)
Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на базу данных МВД.
"Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч.2 Уголовного кодекса (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти)", - отмечается на сайте МВД.
Согласно ст. 110 ч.2 Медведеву грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет тюрьмы.
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