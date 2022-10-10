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СБУ объявила в розыск Медведева

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Понедельник 10 октября 2022 17:44
СБУ объявила в розыск Медведева Фото: Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации (Facebook)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на базу данных МВД.

"Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч.2 Уголовного кодекса (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти)", - отмечается на сайте МВД.

Согласно ст. 110 ч.2 Медведеву грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет тюрьмы.

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Служба безопасности Украины Российская Федерация
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