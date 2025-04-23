Не только Крым: ЕС отказал США еще в одном вопросе по Украине

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что рамочная программа США, предложенная им спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Париже, была воспринята с воодушевлением.

Но, по словам источников Reuters, среди предложений США было "признание незаконной аннексии Крыма Россией - шаг, который не устраивает Европу и Украину".

"Помимо Крыма, остаются и другие важные точки преткновения, включая требование России отменить санкции Европейского союза против нее до завершения переговоров, против чего Европа категорически возражает", - констатирует издание.