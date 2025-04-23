Не тільки Крим: ЄС відмовив США ще в одному питанні щодо України

Зустріч щодо України в Лондоні

23 квітня в Лондоні мала відбутися важлива зустріч представників України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини для обговорення шляхів урегулювання війни. Передбачалося, що ключовим питанням стане повне припинення вогню.

Українсу на переговорах очолили глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умеров, заступник глави МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Буквально за 24 до саміту, стало відомо, що США планують презентувати в Лондоні власну мирну ініціативу. У ній, зокрема, пропонувалося заморожування лінії зіткнення на фронті, відмова України від вступу до НАТО і визнання Криму російським.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає жодних захоплених територій частиною РФ, тим самим відмовившись від плану США.

Наразі відомо, що держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі у зустрічі в Лондоні. При цьому, як дізналося РБК-Україна, українська делегація прямує на зустріч у столиці Британії.

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