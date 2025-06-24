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Ястремская закрутила роман с младшим бойцом ММА: с кем встречается звезда тенниса

Вторник 24 июня 2025 17:45
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Ястремская закрутила роман с младшим бойцом ММА: с кем встречается звезда тенниса Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Styler Editor 4

Украинская теннисистка Даяна Ястремская редко говорит о своей личной жизни, однако сделала исключение и рассказала о возлюбленном, который строит карьеру в смешанных единоборствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Чемпион.

Что Ястремская говорит о любимом мужчине

"Мы познакомились еще несколько лет назад, но наши отношения начались в прошлом году. Его зовут Давид. Он родом из Одессы, младше меня, но это заметно только в паспорте - по характеру и уверенности он настоящий боец", - призналась 25-летняя Ястремская.

Спортсмен выступает в средней весовой категории и имеет безупречный послужной список: шесть поединков - шесть побед.

Последний раз выходил в клетку год назад, но продолжает активную подготовку.

Одним из его тренировочных лагерей был элитный зал American Top Team в Майами - место, где готовятся топовые бойцы со всего мира.

Ястремская закрутила роман с младшим бойцом ММА: с кем встречается звезда тенниса

Даяна Ястремская (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)

По словам Даяны, "в его весе трудно найти равного - более слабые не хотят драться, а к звездам еще не допускают".

"Но так построена вся система. Чтобы пробиться в топ, нужно пройти стратегический путь", - объясняет теннисистка.

При этом Ястремская искренне верит в потенциал любимого.

"Я знаю, что он способен достичь вершины - UFC вполне реально. И когда будет назначена дата следующего боя, я обязательно расскажу о ней, чтобы мы все могли его поддержать", - добавила спортсменка.

Ястремская закрутила роман с младшим бойцом ММА: с кем встречается звезда тенниса

Даяна Ястремская (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)

Напомним, недавно Ястремская не смогла добыть титул в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме, уступив американке Кесслер в напряженном матче. Этот поединок длился 1 час 44 минуты и стал для Даяны седьмым финалом в карьере и вторым в сезоне.

Также читайте о том, как украинские спортсменки зажгли в Монако на дне рождении Ястремской.

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Теннис Даяна Ястремская UFC
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