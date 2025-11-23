Израиль заявил о ликвидации руководителя генштаба "Хезболлы" в Ливане

Израиль ликвидировал руководителя так называемого "генерального штаба" террористической группировки "Хезболла". Боевик был уничтожен авиаударом по территории Ливана.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщает Times of Israel .

Отмечается, что Хайтам Али Табатабаи, который фактически командовал "Хезболлой" после ликвидации большинства руководителей группировки, был ликвидирован 23 ноября в результате авиаудара в южных пригородах Бейрута, столицы Ливана.

Табатабаи с 2016 года находится в розыске в США, за его голову обещано пять миллионов долларов. Он был уроженцем Ливана, террорист с многолетним стажем: так, ранее боевик руководил элитными силами "Радуан" группировки "Хезболла" - подразделением, которое должно было вторгнуться в Израиль.

Израиль уже пытался ликвидировать Табатабаи в 2015 году на юге Сирии. Но тогда вместо него убили Джихада Мугние, сына Имада Мугние, высокопоставленного командира "Хезболлы".