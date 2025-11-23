ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Израиль заявил о ликвидации руководителя генштаба "Хезболлы" в Ливане

Израиль, Воскресенье 23 ноября 2025 20:34
UA EN RU
Израиль заявил о ликвидации руководителя генштаба "Хезболлы" в Ливане Иллюстративное фото: боевики террористического движения "Хезболла" в Ливане (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Израиль ликвидировал руководителя так называемого "генерального штаба" террористической группировки "Хезболла". Боевик был уничтожен авиаударом по территории Ливана.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что Хайтам Али Табатабаи, который фактически командовал "Хезболлой" после ликвидации большинства руководителей группировки, был ликвидирован 23 ноября в результате авиаудара в южныхпригородах Бейрута, столицы Ливана.

Табатабаи с 2016 года находится в розыске в США, за его голову обещано пять миллионов долларов. Он был уроженцем Ливана, террорист с многолетним стажем: так, ранее боевик руководил элитными силами "Радуан" группировки "Хезболла" - подразделением, которое должно было вторгнуться в Израиль.

Израиль уже пытался ликвидировать Табатабаи в 2015 году на юге Сирии. Но тогда вместо него убили Джихада Мугние, сына Имада Мугние, высокопоставленного командира "Хезболлы".

В конце 2024 года, пишет издание, Табатабаи фактически получил повышение до командующего силами "Хезболлы", поскольку Израиль физически ликвидировал большинство высших руководителей группировки.

Противостояние Израиля и "Хезболлы": что известно

Отметим, что Израиль и "Хезболла" находятся в длительном конфликте с начала 1980-х годов. Террористы базируются на территории Ливана, это приводит к вспышкам конфликтов и боевых действий. Последний раз, в 2024 году, "Хезболла" потерпела сокрушительный разгром и потеряла большинство руководства.

Однако несмотря на разгром группировки ЦАХАЛ наносит авиаудары по объектам террористов в Ливане. Например, в октябре этого года ЦАХАЛ ударила по объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Целью стали лагерь для подготовки боевиков и объекты производства высокоточных ракет в долине Бекаа, а также военная инфраструктура.

Чуть ранее, в июле этого года, армия Израиля атаковала крупнейший завод "Хезболлы", где производят высокоточные ракеты. Он также был расположен на территории Ливана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан Хезболла
Новости
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте