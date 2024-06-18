Не только иностранные наемники. В ВСУ рассказали, кто из оккупантов сдается в плен в Украине

В плен в Силы обороны Украины прежде всего попадают недавно мобилизованные россияне и контрактники. Уже потом речь идет об иностранных наемниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Среди тех, кого уже было взято в плен и была озвучена информация, после того, как с ними поработают соответствующие органы, в первую очередь, это были как свежемобилизованные, так и контрактники", - сказал Волошин.

При этом он добавил, что также речь идет о бывших осужденных, которые за большими средствами идут в Украину убивать и фактически выполняют преступные приказы российских руководителей.

Отдельно спикер подчеркнул, что в плен к ВСУ попадает немало представителей иностранных государств, особенно из стран Африки. Волошин добавил, что Силам обороны также удается захватывать в плен представителей отрядов "Шторм Z", "Шторм V" и ЧВК "Вагнера".

Военный пояснил, что россиянам выгоднее попасть в украинский плен, иначе российское руководство убьет оккупантов самостоятельно за невыполнение приказов.