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Не только иностранные наемники. В ВСУ рассказали, кто из оккупантов сдается в плен в Украине

Украина, Вторник 18 июня 2024 19:46
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Не только иностранные наемники. В ВСУ рассказали, кто из оккупантов сдается в плен в Украине Архивное фото: в плен к ВСУ попадают не только иностранные наемники (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В плен в Силы обороны Украины прежде всего попадают недавно мобилизованные россияне и контрактники. Уже потом речь идет об иностранных наемниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"Среди тех, кого уже было взято в плен и была озвучена информация, после того, как с ними поработают соответствующие органы, в первую очередь, это были как свежемобилизованные, так и контрактники", - сказал Волошин.

При этом он добавил, что также речь идет о бывших осужденных, которые за большими средствами идут в Украину убивать и фактически выполняют преступные приказы российских руководителей.

Отдельно спикер подчеркнул, что в плен к ВСУ попадает немало представителей иностранных государств, особенно из стран Африки. Волошин добавил, что Силам обороны также удается захватывать в плен представителей отрядов "Шторм Z", "Шторм V" и ЧВК "Вагнера".

Военный пояснил, что россиянам выгоднее попасть в украинский плен, иначе российское руководство убьет оккупантов самостоятельно за невыполнение приказов.

Пленные россияне

Во время боев на поле боя украинские воины чуть ли не ежедневно берут в плен российских оккупантов. Позже их используют как обменный фонд.

Вчера главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что украинский воин в Донецкой области самостоятельно смог взять в плен четырех россиян.

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