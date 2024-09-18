Украина может получить модернизированную версию истребителей Mirage-2000

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SudOuest.

"Часть Mirage 2000-5, которую Франция намерена доставить в Украину, "трансформируют" в Казо (французская авиабаза - ред.). Это сделают для того, чтобы предоставить им возможности стрельбы по наземным целям", - говорится в сообщении.

Однако конкретные аспекты модернизации французы не объявляют, но вероятно речь об адаптации самолета к бомбам Armement air-sol modulaire (AASM), ранее уже поставленным Украине.

Такая модернизация свидетельствует о том, что Mirage-2000-5 отойдет от традиционной роли перехватчика. Ведь при их создании не была предусмотрена возможность применения боеприпасов воздух-земля.