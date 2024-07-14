Украина обсуждает со Швецией поставки истребителей Gripen, - ОП

По словам Жовквы, тема поставок Gripen Украине постоянно поднималась президентом Украины Владимиром Зеленским во время переговоров со шведскими чиновниками. Но до вступления в НАТО в Стокгольме были не готовы давать какие-либо обещания.

"Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны с соответствующими органами Швеции. Эти истребители так же хороши, как и F-16, и мы двигаемся в этом направлении", - отметил заместитель руководителя ОП.