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В США суд поддержал закон, требующий продажи TikTok: соцсеть могут запретить

Пятница 06 декабря 2024 21:03
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В США суд поддержал закон, требующий продажи TikTok: соцсеть могут запретить Фото: в США суд поддержал закон, требующий продажи TikTok (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Федеральный апелляционный суд поддержал закон, запретивший TikTok в США, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст свою долю в приложении. Это должно произойти до 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Как сообщается, коллегия из трех судей Апелляционного суда округа Колумбия единогласно встала на сторону Министерства юстиции США, отказавшись рассматривать ходатайство TikTok и китайской материнской компании ByteDance.

"Мы пришли к выводу, что те части закона, которые заявители имеют право обжаловать, то есть положения, касающиеся TikTok и связанных с ним компаний, выдерживают конституционную проверку. Поэтому мы отклоняем петиции", - заявили в суде.

Решение может быть обжаловано в Верховном суде или апелляционной коллегии суда полного состава.

Запрет TikTok в США

Напомним, в апреле президент США Джо Байден подписал закон, который позволяет запретить TikTok в США.

Закон дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Если этого не сделать, это приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.

В своем заявлении представитель TikTok назвал закон "неконституционным" и сказал, что он "уничтожит" 170 миллионов пользователей платформы в США и 7 миллионов компаний, работающих с приложением.

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