В США суд поддержал закон, требующий продажи TikTok: соцсеть могут запретить

Федеральный апелляционный суд поддержал закон, запретивший TikTok в США, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст свою долю в приложении. Это должно произойти до 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Как сообщается, коллегия из трех судей Апелляционного суда округа Колумбия единогласно встала на сторону Министерства юстиции США, отказавшись рассматривать ходатайство TikTok и китайской материнской компании ByteDance. "Мы пришли к выводу, что те части закона, которые заявители имеют право обжаловать, то есть положения, касающиеся TikTok и связанных с ним компаний, выдерживают конституционную проверку. Поэтому мы отклоняем петиции", - заявили в суде. Решение может быть обжаловано в Верховном суде или апелляционной коллегии суда полного состава.