TikTok возобновляет работу после обещания Трампа, - Bloomberg
TikTok находится в процессе возобновления работы. Это произошло после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о продлении срока продажи компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверения нашим поставщикам услуг, что они не столкнутся со штрафными санкциями, предоставляя TikTok более 170 миллионам американцев и позволяя процветать более 7 миллионам малых предприятий", - говорится в публикации платформы на X.
Заметим, что ранее сегодня Трамп заявил, что издаст исполнительный указ "о продлении периода времени до вступления в силу запретов закона, чтобы мы могли заключить соглашение по защите нашей национальной безопасности".
Трамп заявил, что будет искать совместное предприятие, при котором новые американские владельцы будут покупать 50% компании и "держать ее в надежных руках и позволят ей оставаться".
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, вчера избранный президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, предоставит платформе TikTok 90-дневную отсрочку от запрета в стране. Однако это произойдет завтра, после инаугурации, если он примет такое решение.
А сегодня стало известно, что соцсеть TikTok была удалена из магазинов приложений Apple и Google для пользователей США. Это произошло перед тем, как должен был вступить в силу закон о запрете платформы.
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