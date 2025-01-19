TikTok возобновляет работу после обещания Трампа, - Bloomberg

TikTok находится в процессе возобновления работы. Это произошло после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о продлении срока продажи компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверения нашим поставщикам услуг, что они не столкнутся со штрафными санкциями, предоставляя TikTok более 170 миллионам американцев и позволяя процветать более 7 миллионам малых предприятий", - говорится в публикации платформы на X.

Заметим, что ранее сегодня Трамп заявил, что издаст исполнительный указ "о продлении периода времени до вступления в силу запретов закона, чтобы мы могли заключить соглашение по защите нашей национальной безопасности".

Трамп заявил, что будет искать совместное предприятие, при котором новые американские владельцы будут покупать 50% компании и "держать ее в надежных руках и позволят ей оставаться".

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.