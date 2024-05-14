TikTok, радио и пекарня. Сборная Германии оригинально объявляет состав на Евро-2024

Тренерский штаб Бундестима во главе с Юлианом Нагельсманном вызвал в сборную 9 футболистов. В заявку попали вратарь Мануэль Нойер, защитники Джонатан Та, Нико Шлоттербек, Робин Кох, Александр Павлович и Максимилиан Миттельштедт, полузащитники Крис Фюрих и Кай Хаверц, форвард Никлас Фюллькруг.

Первым на Евро-2024 попал Та. Центрбек леверкузенского "Байера" узнал о вызове в сборную Германии из видео тиктокера Рашида Хамида. Он посетил свою 93-летнюю подопечную в службе сиделок и подарил ей футболку команды и торт с фото Та.

В свою очередь Фюллькруг стал героем репортажа по радио. Презентацию же Фюриха доверили пекарне Seegar из городка Нагольд. В тамошней витрине появилась фотография хавбека, а еще одно фото с надписью Chris Führich für Deutschland! использовали для брендированных пакетов.

Акция Немецкого футбольного союза получила название "Наши кадры для Германии". Его основная задача – пробудить интерес к грядущему чемпионату Европы. Полный состав сборной Германии объявят специальным видеороликом в четверг.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.