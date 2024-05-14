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TikTok, радіо та пекарня. Збірна Німеччини оригінально оголошує склад перед Євро-2024

Фото: Джонатан Та дізнався про виклик із TikTok (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Німецький футбольний союз нетипово підійшов до оголошення заявки національної команди на домашній чемпіонат Європи. Склад називають поступово, залучаючи в процес і пересічних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації.

Тренерський штаб Бундестіму на чолі з Юліаном Нагельсманном наразі викликав до збірної 9 футболістів. До заявки потрапили воротар Мануель Нойєр, оборонці Джонатан Та, Ніко Шлоттербек, Робін Кох, Александар Павловіч і Максіміліан Міттельштедт, півзахисники Кріс Фюріх і Кай Гаверц, форвард Ніклас Фюллькруг.

Першим на Євро-2024 потрапив Та. Центрбек леверкузенського "Байєра" дізнався про виклик до збірної Німеччини з відео тіктокера Рашида Хаміда. Він навідав свою 93-річну підопічну в службі доглядальників і подарував їй футболку команди та торт з фото Та.

Натомість Фюллькруг став героєм репортажу по радіо. Презентацію ж Фюріха довірили пекарні Seegar з містечка Нагольд. У тамтешній вітрині з'явилася світлина хавбека, а ще одне фото з написомChris Führich für Deutschland! використали для брендованих пакетів.

Акція Німецького футбольного союзу отримав назву "Наші кадри для Німеччини". Його основне завдання пробудити інтерес до прийдешнього чемпіонату Європи. Повний склад збірної Німеччини оголосять спеціальним відеороликом у четвер.

 

 

 

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

До слова, раніше збірна Німеччини потрапила в скандал через "нацистську" форму.

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