TikTok подав позов на адміністрацію Трампа

Фото: TikTok (canva.com)

TikTok називає звинувачення у співпраці з владою Китаю безпідставними

Відеосервіс TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, подав до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа. Причина - "надто політизоване" розпорядження про заборону діяльності платформи на території Сполучених Штатів.

Про це йдеться в заяві соцмережі.

TikTok стверджує, що адміністрація Трампа не дала справедливого шансу відповісти на звинувачення у тому, що відеосервіс становить загрозу для національної безпеки США.

У відеосервісі зазначили, що звинувачення у співпраці із владою Китаю безпідставними, оскільки дані американських користувачів зберігаються за межами КНР, а керують соцмережею американці, на яких не поширюється дія китайського законодавства.

Соцмережа також звернула увагу, що співпрацювала із владою США, зокрема Комітетом із питань закордонних інвестицій, щоб розвінчати побоювання щодо зловживання даними американських користувачів.

У TikTok зазначили, що заборона діяльності призведе до втрати роботи для 10 тисяч американців завдасть шкоди мільйонам користувачів соцмережі у США.

Як повідомляє CNN, позов компанія подала до федерального суду у штаті Каліфорнія.

Зазначимо, що Білий дім висловлює побоювання, що TikTok може давати Комуністичній партії Китаю доступ до персональних даних громадян США, зокрема посадовців, які користуються платформою, для подальшого їх шантажу.

Нагадаємо, Трамп зажадав від компанії ByteDance позбутися активів в США, пов'язаних з додатком TikTok.

Президент США заявив, що популярний китайський додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.

Раніше Трамп повідомив, що корпорація Oracle може придбати американський бізнес ТikТok.

Microsoft припинила переговори про покупку соцмережі.