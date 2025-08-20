Пророссийские каналы Мураева заблокировали в TikTok, - ЦПД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

Социальная сеть TikTok заблокировала два канала подсанкционного политика Евгения Мураева, которые распространяли пророссийские месседжи и дезинформацию.

Сейчас Мураев создал резервный канал, однако он также со временем прекратит существование.

Что о нем известно

Евгений Мураев - бывший народный депутат и владелец телеканала "НАШ".

В отношении него введены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины Владимира Зеленского, а также он является фигурантом уголовного производства по подозрению в государственной измене.