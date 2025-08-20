ua en ru
Пророссийские каналы Мураева заблокировали в TikTok, - ЦПД

Среда 20 августа 2025 13:23
Пророссийские каналы Мураева заблокировали в TikTok, - ЦПД Фото: Евгения Мураева (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

TikTok заблокировал каналы политика Евгения Мураева, которые распространяли дезинформацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Социальная сеть TikTok заблокировала два канала подсанкционного политика Евгения Мураева, которые распространяли пророссийские месседжи и дезинформацию.

Сейчас Мураев создал резервный канал, однако он также со временем прекратит существование.

Что о нем известно

Евгений Мураев - бывший народный депутат и владелец телеканала "НАШ".

В отношении него введены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины Владимира Зеленского, а также он является фигурантом уголовного производства по подозрению в государственной измене.

Напомним, что в 2024 году мессенджер Telegram начал блокировать каналы российской государственной пропаганды на территории Европейского Союза.

С сегодняшнего дня там недоступны каналы "РИА Новости", НТВ, "Россия 1", "Известия" и RT.

Мураев Российская Федерация Война в Украине Фейки TikTok
