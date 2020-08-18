Суперниця чинного президента Білорусі Олександра Лукашенко Світлана Тіхановська записала ще одне відеозвернення. Вона привітала свого чоловіка Сергія Тіхановського, який перебуває під арештом, з днем народження і звернулася з черговим закликом до прихильників.

Звернення опубліковано в YouTube.

Тіхановська нагадала, що її чоловіка затримали в Гродно за звинуваченням у злочині, якого він не скоював - по провокації спецслужб.

"Щоб він замовк і не брав участі у виборчій кампанії, його облили брудом, підкинули гроші. Звинуватили, що він діяв не від чистого серця, а в інтересах іншої держави", - заявила вона.

Вона також звинуватила державні ЗМІ у брехні по відношенню до Сергія Тіхановського.

"Вся ця кричуща несправедливість і беззаконня показують нам, як працює ця гниючих система, в якій одна людина все контролює. Одна людина тримає в страху країну вже 26 років. Одна людина вкрала у білорусів їх вибір", - додала вона.

Тіхановська передала прихильникам слова свого чоловіка, який просить, щоб вони "не сиділи, а зробили все, щоб жити в країні для життя".



Відзначимо, в травні блогер Сергій Тіхановський, який веде канал "Країна для життя", оголосив про намір брати участь у виборах президента. Був затриманий на пікеті зі збору підписів у Гродно, пізніше силовики провели обшуки і нібито знайшли у нього 900 тисяч доларів. Його звинувачують в організації заворушень і перешкоджанні роботі ЦВК. Знаходиться під вартою.

Нагадаємо, раніше в штабі Тіхановської закликали своїх прихильників нанести "економічний збиток" діючій владі.

На 18 серпня заплановано засідання штабу об'єднаної опозиції Білорусі, який створює Координаційну ради для забезпечення трансферу влади.

