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Рада з передачі влади в Білорусі проведе перше засідання: що розглянуть

Мінськ, Вівторок 18 серпня 2020 12:38
Рада з передачі влади в Білорусі проведе перше засідання: що розглянуть
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

На порядку формування ради, принципів роботи та вимог до влади

Штаб об'єднаної опозиції Білорусі має намір у вівторок завершити формування Координаційної ради для забезпечення трансферу влади в країні. До ради увійдуть 70 осіб.

Про це довірена особа екс-кандидата в президенти Світлани Тіхановської Ольга Ковалькова повідомила ТАСС.

За її словами, штаб зараз планує вийти на діалог з владою, щоб реалізувати реальне волевиявлення більшості.

"Надійшли заявок кілька сотень. Ми вже озвучили частину громадян, які ввійшли в нього, в другу частину увійдуть також авторитетні люди", - сказав вона.

За її словами, на порядку формування ради, принципів роботи та вимог до влади.

Також вона повідомила, що Координаційна рада опозиції Білорусі у вівторок проведе перше засідання і потім дасть прес-конференцію.

Нагадаємо, головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тіхановська може повернутися в Білорусь.

Відзначимо, Олександр Лукашенко заявив, що готовий поділитися президентськими повноваженнями, але є умови.

Тим часом, головна конкурентка чинного президента на виборах Світлана Тіхановська виступила із заявою про готовність стати національним лідером.

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