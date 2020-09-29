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Тіхановська зустрінеться з Меркель

Вільнюс, Вівторок 29 вересня 2020 12:54
Тіхановська зустрінеться з Меркель
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Їхня зустріч планується на наступному тижні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".

За її словами, ця зустріч важлива для мирного вирішення ситуації в Білорусі.

"Наступного тижня у нас запланована зустріч з Ангелою Меркель. З кабінетом Ангели Меркель. А також ряд інших зустрічей у Європі. Частина буде проходити онлайн, частина - особисто", - сказала вона.

Зазначимо, Тіхановська провела 29 вересня в Литві зустріч з президентом Франції Емманюель Макроном.

Він пообіцяв, за її словами, що допоможе у вирішенні кризи в Білорусі. Макрон поділяє позицію щодо необхідності якнайшвидшого вирішення ситуації, особливо в контексті політв'язнів.

Тіхановська також заявляла, що хотіла б, щоб Франція взяла на себе функції посередника в білоруській кризі.

Раніше Макрон заявляв про підтримку санкцій проти Білорусі.

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Новини України Політика Світлана ТіхановськаАнгела Меркель
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