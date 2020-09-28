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Макрон заявив, що підтримає санкції проти влади Білорусі

Вилнюс, Понеділок 28 вересня 2020 22:29
Макрон заявив, що підтримає санкції проти влади Білорусі
Фото: Еммануель Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Максим Зайченко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримає санкції стосовно влади Білорусі. Він також закликав "покласти край довільним арештам" в країні.

Про це Макрон сказав на спільній прес-конференції у Вільнюсі з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Bloomberg.

"У нас є спільна мета, і ми сподіваємося, що зможемо прийняти санкції найближчим часом... Ми повинні почути прагнення демонстрантів до свободи. Білоруська влада повинна припинити свавільні арешти", - сказав він.

Візит Макрона в Литву був запланований ще до початку протестів у Білорусі, але тепер ця тема стала предметом розмови на зустрічі лідерів двох держав.

Зазначимо, раніше Макрон назвав ситуацію в Білорусі кризою влади та зазначив, що Олександру Лукашенку слід добровільно піти з посади президента.

Лукашенко у відповідь на слова президента Франції згадав акції протесту "жовтих жилетів", якими у 2018 році була охоплена Франція. За його словами, Макрон повинен був піти у відставку ще два роки тому.

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Новини України В світі Олександр ЛукашенкоФранціяБілорусьЕммануель Макрон
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