Тихановская встретится с Меркель

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Их встреча планируется на следующей неделе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

По ее словам, эта встреча важна для мирного разрешения ситуации в Беларуси.

"На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть - лично", - сказала она.

Отметим, Тихановская провела 29 сентября в Литве встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он пообещал, по ее словам, что поможет в разрешении кризиса в Беларуси. Макрон разделяет позицию по необходимости скорейшего разрешения ситуации, особенно в контексте политзаключенных.

Тихановская также заявляла, что хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника в белорусском кризисе.

Ранее Макрон заявлял о поддержке санкций против Беларуси.