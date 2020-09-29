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Тихановская встретится с Меркель

Вильнюс, Вторник 29 сентября 2020 12:54
Тихановская встретится с Меркель
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Их встреча планируется на следующей неделе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

По ее словам, эта встреча важна для мирного разрешения ситуации в Беларуси.

"На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть - лично", - сказала она.

Отметим, Тихановская провела 29 сентября в Литве встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он пообещал, по ее словам, что поможет в разрешении кризиса в Беларуси. Макрон разделяет позицию по необходимости скорейшего разрешения ситуации, особенно в контексте политзаключенных.

Тихановская также заявляла, что хотела бы, чтобы Франция взяла на себя функции посредника в белорусском кризисе.

Ранее Макрон заявлял о поддержке санкций против Беларуси.

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Новости Украины Политика Светлана ТихановскаяАнгела Меркель
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