Тихановська зустрілась із представником Держдепу США

Фото: Світлана Тихановська (facebook.com/strana888)

Тихановська подякувала США за підтримку мирних демонстрантів в Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з першим заступником держсекретаря США Стівеном Біганом. Вони обговорили політичну кризу в Білорусі.

Про це повідомили у Telegram-каналі прес-служби штабів білоруських опозиціонерів "Пул Первой".

Також Тихановська подякувала Сполученим Штатам за підтримку мирних демонстрантів в її країні.

"Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Лукашенко не користується підтримкою білоруського народу або міжнародного співтовариства. Кожен день він відмовляється прийняти волю свого народу, лише продовжуючи кризу і посилюючи її, - акцентувала опозиціонер.

Під час спілкування, вона заявила про готовність до вирішення кризи шляхом діалогу.

"Ми завжди говорили, що готові говорити і прагнемо до мирного врегулювання. Ми відкриті для посередництва міжнародних організацій з метою сприяння діалогу. Ми також вимагаємо неупередженого розслідування злочинів, скоєних білоруською владою проти свого народу, - сказала Тихановська.

Зустріч пройшла у Вільнюсі, куди Тихановська виїхала після початку масових протестів у Білорусі й силового розгону демонстрантів.

Нагадаємо, раніше Тихановська не виключила участі чоловіка в можливих нових виборах в Білорусі

Зазначимо, Координаційна рада Білорусі починає підготовку до референдуму про зміни до Конституції, що дасть можливість для проведення нових виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, у опозиційних сил поки немає кандидатів у президенти на можливих нових виборах.

Зазначимо, що після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести.

Силовики використовували проти демонстрантів світлошумові гранати, сльозогінний газ, водомети і вогнепальну зброю. Більше 7 тисяч людей затримали, з них 600 подали заяви про насильство з боку міліції.