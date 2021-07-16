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У Білорусі запропонували обмежити президентські терміни і гарантувати безпеку "колишнім"

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Мінськ, П'ятниця 16 липня 2021 19:50
У Білорусі запропонували обмежити президентські терміни і гарантувати безпеку "колишнім" Фото: у Білорусі хочуть обмежити президентські терміни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президента Білорусі запропонували обмежити двома термінами перебування на цій посаді, а також гарантувати "колишнім" главам держав безпеку і недоторканність. Такі норми, і ряд інших, містяться в поправках до Конституції країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст поправок, опублікованому на сайті організації "Круглий стіл демократичних сил" (КСДС).

У проєкті написано, що президентом Білорусі може бути обраний громадянин країни за народженням не молодше 40 років (зараз - не молодше 35 років), постійно проживає в країні не менше 20 років (зараз - 10-ти) безпосередньо перед виборами. Крім того, кандидат не повинен мати іноземного громадянства або посвідки на проживання.

Крім цього, пропонується заборонити фінансування витрат на підготовку і проведення виборів іншими країнами, а також іноземними громадянами та організаціями.

Обиратися на пост глави держави можна не більше, ніж на два терміни. На референдумі в 2004 році було схвалено зняття обмежень на кількість термінів.

Очікується, що КСДС збереться на наступне засідання 21 липня. На ньому будуть підбивати підсумки її роботи і буде затверджений проєкт Конституції Білорусі.

Нагадаємо, в лютому Олександр Лукашенко заявив, що нинішні президентські повноваження занадто важкі для однієї людини. Тому, за його словами, потрібно перерозподілити повноваження в новій Конституції.

Раніше повідомлялося, що на початку 2022 року пройде всенародний референдум у Білорусі, на який винесуть проєкт нової Конституції.

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