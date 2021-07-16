У Білорусі запропонували обмежити президентські терміни і гарантувати безпеку "колишнім"
Президента Білорусі запропонували обмежити двома термінами перебування на цій посаді, а також гарантувати "колишнім" главам держав безпеку і недоторканність. Такі норми, і ряд інших, містяться в поправках до Конституції країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст поправок, опублікованому на сайті організації "Круглий стіл демократичних сил" (КСДС).
У проєкті написано, що президентом Білорусі може бути обраний громадянин країни за народженням не молодше 40 років (зараз - не молодше 35 років), постійно проживає в країні не менше 20 років (зараз - 10-ти) безпосередньо перед виборами. Крім того, кандидат не повинен мати іноземного громадянства або посвідки на проживання.
Крім цього, пропонується заборонити фінансування витрат на підготовку і проведення виборів іншими країнами, а також іноземними громадянами та організаціями.
Обиратися на пост глави держави можна не більше, ніж на два терміни. На референдумі в 2004 році було схвалено зняття обмежень на кількість термінів.
Очікується, що КСДС збереться на наступне засідання 21 липня. На ньому будуть підбивати підсумки її роботи і буде затверджений проєкт Конституції Білорусі.
Нагадаємо, в лютому Олександр Лукашенко заявив, що нинішні президентські повноваження занадто важкі для однієї людини. Тому, за його словами, потрібно перерозподілити повноваження в новій Конституції.
Раніше повідомлялося, що на початку 2022 року пройде всенародний референдум у Білорусі, на який винесуть проєкт нової Конституції.